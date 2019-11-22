Tornavidalı gaspçılar yakalandı

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ADANA'da, 3 kişiye tornavida gösterip, cep telefonlarını gasbettikten sonra motosikletle kaçan Medet K. (23) ve Serhat U. (18), güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.

Medet K. ile Serhat U., birer gün arayla Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, tornavida göstererek, Mehmet Salih P. (19), Melili A. (22) ve H.Ö.'nin (16) cep telefonlarını gasbetti. İkili, gasp olaylarının ardından motosikletle olay yerlerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgede araştırma başlatan Gasp Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, kimlik tespiti yaptı. Emniyette sabıkalarının olduğu belirlenen Medet K. ve Serhat U., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi. Sorgularında suçlarını kabul eden Medet K. ve Serhat U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ADANA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

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