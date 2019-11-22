'Barış Pınarı'yla ilgili kara propagandaya 46 gözaltı

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ADANA'da TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında, sosyal medyadan halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşım yapan 46 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 46 şüpheli, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edildi.FOTOĞRAF



ADANA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

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