Montana'dan çocuklara pasta eğitimi Ödüllü pasta şefi Can Montana memleketi Adana'da açtığı pastanede düzenlediği workshoplarla miniklere pasta yapmayı öğretiyor Montana: "Çocuklar pastalarını yaptıklarında kendilerine olan özgüvenleri artıyor, bir şeyleri başardıklarına karşı olan inançları artıyor"

Adana’da ödüllü pastacısı Can Montana, düzenlediği workshoplarla miniklere pasta yapmayı öğretiyor. Can Montana, “Çocuklar pastalarını yaptıklarında kendilerine olan öz güvenleri artıyor, bir şeyleri başardıklarına karşı olan inançları artıyor” dedi.

Avrupa ve İstanbul’un ardından Adana’ya dönen ödüllü pasta şefi Can Montana memleketinde "Pasta Canavarı" adlı pastane açtı. International Master Of Cake Pasta Yarışması ve Pasta & Çikolata festivalinde pasta yarışması dalında yaptığı köpek balıklı pastayla birinci olan Montana, iş yerinde düzenlediği workshoplarla miniklere pasta yapmanın ayrıntılarını gösteriyor. Rengarenk hamurlarla ve bir birinden farklı desenlerle pasta yapmak minikleri hem eğlendiriyor hem öğretiyor.

Daha önce yetişkinlere workshop ve birebir eğitimler verdiğini aktaran Montana, çocuklara workshop eğitimi verme fikrinin yeğenleri sayesinde ortaya çıktığını belirtti. Montana, “Mesleğimiz çok güzel. Görsel sanatlar üzerine bir meslek, kişiye göre pastalar yapıyoruz, çocukların da buna çok meraklı olduğunu düşünüyorum. Yeğenlerim yanıma geldiklerinde ellerine hamur aldılar, merdaneyle açtılar, şekil vermeye başladılar ben de çocuk yaşta başladığım için dedim ki çocuklar neden pasta yapmasın. Bu amaç doğrultusunda workshop eğitimlerine başladım” diye konuştu.

Çocuklarını workshop eğitimlerine gönderen ailelerin ortak taleplerinin olduğunu söyleyen Montana, “Aileler çocuklarının gelip bir şeyler öğrenmesini ve keyifli vakit geçirmesini istiyor. Buraya pasta yapmak için gelen çocuklar kendini geliştiriyor, rahatlıyor, bir şeyleri başardığına karşı kendine olan inancı artıyor” dedi.

Çocuklar üzerine yoğunlaştığını ifade eden Montana, çocukların algılamalarının çok taze olduğunu ve öğretilen hiçbir şeyi unutmamalarının workshopların daha verimli olmasını sağladığını belirtti. Workshop sırasında her çocuğun kendi zihninde tasarladığı ya da çizgi filmlerde, internet üzerinde gördükleri karakterleri yaptıklarını ifade eden Montana, çocukların bir karakterle, doğayla veya hayvan şekilleriyle pastalarını süslediklerini belirtti. Bunun yanı sıra workshop sırasında eğitimde bulunan çocukların ve çocuklarını bekleyen ailelerin kaynaştığını ve çocukların sosyalleşmesini amaçladıklarını ve bunu başarabildiklerini ifade etti.

ADANA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.