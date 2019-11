Sağlık sektörüne yapılan dev tesis yatırımlarının yanı sıra hızlı, ucuz ve kaliteli hizmetleri ile bu alanda dünya çapında öne çıkarak adından söz ettiren Türkiye’nin sağlık turizminden kazandığı yıllık 7 milyar dolar geliri 30 milyar dolara çıkarma potansiyeline sahip olduğu bildirildi.

Adana’da Adana Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Türkiye Yeşilay Derneği, Birlik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı ve Eğitim Kalkınma İşbirliği ve Planlama Derneği öncülüğünde organize edilen Sivil Diyalog Platformu’nda bu ay sağlık turizmi masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Türk Kızılayı Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı’nın yaptığı yoğun ilgi gören toplantıya Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Halis Bayrak ile Güney İlleri Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Fırat Uzel konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Halis Bayrak, sağlık turizmi konusunda Türkiye’nin önemli gelişmeler kaydederek ileri aşamalara geldiğini söyledi. Medikal sağlık turizmi ve özellikleri termal sağlık turizmi konusunda önemli aşamalar kaydedildiğine dikkat çeken Bayrak, medikal sağlık turizmi ile ilgili ülkemizde en çok hizmet eden illerin İstanbul, Ankara, Antaya, Bursa, İzmir ve Adana olduğunu kaydetti.

Sağlık turizminin büyümesi için yurt dışından bir hasta ve yakınlarının rahat şekilde ülkeye ve hizmet alacağı ile ulaşabilmesinin şart olduğuna dikkat çeken Bayrak, “Onun için biz ikide bir diyoruz ki ah şu Çukurova Havalimanı bir an önce açılsa. Çukurova Havalimanı bireysel olarak değil ama çevremizdeki iller ile beraber düşündüğümüz zaman Şanlıurfa'ya, Gaziantep’e, Osmaniye'ye, Hatay, Mersin, Adana, Niğde ve Nevşehir’i de kapsayan kocaman bir nüfusa hizmet edecek. Sağlık turizmini de alabilmemiz için bu bölgede bizim havalimanımızın bir an önce faaliyete geçmesi lazım. Sağlık turizmi hastası geldiği zaman ülkemize normal turistin on katı, yirmi katı, otuz katı derecede para bırakıyor. Normal turist 500, 700, 1000 dolar ile Türkiye'nin her alanına gelip 1 hafta 5 gün 10 gün tatilini yapabilir. Ama bizim hastanelerimizde yaptığımız işlemlerde minimum bin, 3 bin, 5 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin dolar hatta çok daha üstünde para alıyoruz. 12 ay hizmet sunmak için illerimizin aşağı yukarı yüzde 80'ininin iklimi uygun. Bunun için Türkiye sağlık turizmiyle ilgili biçilmiş kaftan. Türkiye'ye bugüne kadar yıllık ortalama 765 bin sağlık turizmi hastası geldi. Hedefimiz bunun 2 milyona ulaşması. 765 binde aldığımız rakam 7 milyar dolar. 2 milyona ulaştığında en az 2030 milyar dolar para beklentimiz var. Şu an ülkemizdeki illerin 40'ından 50'sinde sağlık turizmi dernekleri ve federasyonları, konseyler var. Devletimiz de bu konuda bize hep destek veriyor ama biz bu konunun öneminin yeterince farkına varamadık. Tabi hastanelerin iyi olmasıyla her şey bitmiyor. Havaalanından itibaren belediye hizmetleri, yol, taksi, otel, yemek bunların hepsi sağlık turizmine etki ediyor. Bunlarında iyi olması lazım” dedi.

Adana’da sektördeki son duruma ilişkin rakamlar da veren Bayrak, şehirde 3 bin 942 yatak kapasiteli 16 tane devlete bağlı hastane, 1508 yatak kapasiteli 16 özel hastaneler, bin 740 yatak kapasiteli iki de üniversite hastanesi olduğunu, bu verilere göre Türkiye ortalamasını üzerinde olduğunu da sözlerine ekledi.



Uzel: "Sektördeki dil problemini aşmamız lazım"

Güney İlleri Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Fırat Uzel de ülkemizin her türlü sağlık turizmine cevap verebilecek hizmet kalitesine ulaştığına dikkat çekti. Uzel, sağlık turizmindeki en önemli eksikliğin dil sorunu olduğunu ifade etti. Verilere bakıldığında 2002 yılından itibaren sağlıkta bütün verilerde yüzde 100 ilerleme kaydedildiğine de dikkat çekti. Uzel, “Adana’da halen 16 tane özel hastanede, 2 tane üniversite hastanesi olmak üzere ilçelerle birlikte toplam 34 hastanede her türlü sağlık turizmini aslında yapabilecek kapasiteye sahibiz. Biz şuan çalışmalarda inanın Uganda'ya kadar açıldık. Uganda'dan Adana'ya hasta gelişine kadar alt yapılar çalışmalar yapılıyor. Bu ülkeye gelecek her turist çok önemli. Biz sağlıkta geldiğimiz noktada nerelerde nerelere gelmişiz kısmında gerçekten geldiğimiz tablolar hem istihdam yönünde, cihaz yönünde, diğer sayı olarak gerçekten inanılmaz bir boyut. Bu kadar kısa bir sürede bu boyuta gelebilmek sağlık politikaları olarak çok büyük bir başarı” diye konuştu.

