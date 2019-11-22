Ceyhan’da yeni nesil öğretmenler odası açıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmenler odası, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Yeni Nesil Öğretmenler Odası" uygulaması kapsamında yeniden düzenlenerek açıldı.

Öğretmenler odasının yer döşemesi, duvar ve tavanı, mobilyaları, dolapları, ışıklandırması, renkleri yeniden düzenlenerek ve mutfak oluşturularak daha sağlıklı ve yüksek standartlı hale getirildi. Odada klima, hareketli koltuklar, oturma grupları, öğretmenlerin ortak kullanacakları bilgisayar, kilitli özel dolaplar, akıllı yazı tahtası ve yazıcı bulunuyor.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, ise yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretimin önemli unsuru olan öğretmenlerin her şeye layık olduğunu, amaçlarının bu yeni nesil öğretmenler odası tasarımını Ceyhan’daki tüm okullarda gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer ise, "Yeni nesil öğretmenler odası tasarımını Adana bölgesinde ilk olacak şekilde Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açtık. Amacımız Milli Eğitim Bakanımızın başlattığı bu projeyi tüm okullara yaymak" dedi.

Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Müdürü Recep Toy'da, öğretmenler odasının diğer okullara örnek olmasını temenni etti.

ADANA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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