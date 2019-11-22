Akşener 30 Kasım’da Adana’ya geliyor

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 30 Kasım’da Adana’ya geleceği bildirildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu, Adana’da bir otelde düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında, 30 Kasım 2019 tarihinde Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde “Tarımda Türkiye’nin Yönü” başlıklı panele Genel Başkanları Akşener’in de katılacağını söyledi.

Tatlıoğlu, Adana’nın eskiden sanayisi, tarımı ve tekstili ile anılan bir şehir olduğunu, Çukurova’nın Anadolu’nun bir unsuru olduğunu belirterek,” Adana ve Çukurova gerçek Anadolu’dur” dedi.

Basın toplantısına Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Adana Milletvekili M. Metanet Çulhaoğlu, Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, il yöneticileri, ilçe başkanları ve ÇGC Başkanı Cafer Esendemir katıldı.

ADANA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

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