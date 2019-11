Prof. Dr. Satar: Yılda 1 milyon prematüre bebek hayatını kaybediyor

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Satar, dünyada her yıl yaklaşık 13 milyon bebeğin prematüre olarak doğduğunu, bunlardan yaklaşık 1 milyonunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 'Dünya Prematüre Günü' nedeniyle yeni doğan prematüre bebekler yararına kermes düzenlendi. Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Satar, tüm dünyada her yıl yaklaşık 13 milyon bebeğin prematüre olarak doğduğunu, bunlardan yaklaşık 1 milyon bebeğin prematürelik ve onun yol açtığı sorunlar nedeniyle kaybedildiğini, 12 milyon bebeğin de zorlu bir yaşam mücadelesi verdiği anlattı. Satar, Türkiye'de ise her yıl doğan 1 milyon 300 bin bebekten 130 bininin prematüre olarak dünyaya geldiğini ve bu bebeklere özel bakımın gerektiğini kaydetti.

Prematüre doğan bebeklerin yeni doğan ölüm nedenleri arasında birinci sıraya yükseldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Satar, bu ciddi sorunun mümkün olan en düşük düzeye çekilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Modern tıp, çağımızda en küçük prematürelerin dahi yaşamasını mümkün kılmakla birlikte prematüreliğin yol açabileceği serebral palsi, işitme, bilişsel, görme sorunlarını önlemede halen çok başarılı olamamıştır. Erken doğan bebekler düşük doğum ağırlığı, enfeksiyon riski, solunum sorunları ve az gelişmiş organ sistemleri nedeniyle yüksek riske sahip bir hasta grubudur. Prematürelik, yeni doğan döneminde önemli ölüm nedenleri arasında olmasının yanı sıra yaşayan bebeklerde entelektüel ve fiziksel yetersizlik ve kronik sağlık problemlerinin de en önemli nedenlerindendir" dedi.

'STRATEJİLER GELİŞTİRİLMELİ'

Dünya Prematüre Günü nedeniyle farkındalık amacıyla ABD'de Empire States gibi yüksek binaların mavi ve pembe renklerle ışıklandırılarak prematüre ve sorunlarına karşı dikkat çekilmeye çalışıldığına değinen Satar, "Türkiye'de de gerçekleştirilen etkinliklerle prematüre doğuma neden olan faktörler konusunda bilginin artırılması ve çözüm için yeni kaynaklar yaratılması amaçlanıyor. Prematüre doğumları önlemek için stratejiler geliştirmek ve nasıl önlenebileceği konusunda eğitmek de bu amaçların arasında yer almalıdır" diye konuştu.



