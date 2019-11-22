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Büyükşehir’de bitmeyen tartışma Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde yine işçi ödemeleri gündeme ...

İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayının 8'nci birleşiminde Cumhur İttifakı işçi alacaklarını yeniden gündeme taşıdı.

Büyükşehir’de bitmeyen tartışma Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde yine işçi ödemeleri gündeme geldi Vedat Gündoğan: “ASKİ’den Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 7 ayda yaklaşık 80 milyon lira ödenmişse işçiden daha önemli hangi ödemesi yapıldı ki bu 80 milyon lira işçi ile buluşmadı?"

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayının 8’nci birleşiminde Cumhur İttifakı işçi alacaklarını yeniden gündeme taşıdı.
Adana Büyükşehri Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında açıldı. Meclis gündeminde bulunan 4 madde komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi.
Daha sonra ASKİ Genel Kurulu açıldı. 5 maddenin görüşüldüğü ASKİ Genel Kurulunda 20202024 stratejik plan ve performans maddeleri görüşülürken söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan eleştirilerini sıraladı. ASKİ idaresinin sistem oturtma sürecinde yapacakları iş için önümüzdeki bir yıl için performansa onay verdiklerini ve bir yıl sonraki denetimde değerlendirmeyi daha doğru bulduklarını söyledi.
Cumhur İttifakı olarak idareden beklentileri olduğunu ifade eden Gündoğan, Adana Büyükşehir Belediyesi performans raporunda gördükleri eksikliklerin ASKİ’de de bulunduğunu belirterek, “ASKİ’nin de oturmayan bir sistemi var. Bunlar dijital arşivlemenin olmayışı ve barkodlama sistemidir” dedi.
Ödenmeyen işçi maaşlarına değinen Gündoğan, ASKİ’den bir çok işçinin çıkarıldığını ve çıkarılmaya da devam ettiğini söyleyerek, “Kırsalda hizmet verilebilir noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını bugün performans programı değerlendirmelerinde gördük. Ama daire başkanları mevcut personelin performansını yükselterek işlere yetiştiklerini söyleseler de bunun böyle olmayacağını biliyoruz” dedi.
“ASKİ’den Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 7 ayda 80 milyon lira aktarılmıştır” diyen Gündoğan, şunları dele getirdi:
“Kaldı ki ASKİ kar etme amacıyla kurulmuş bir yer değil, ASKİ su kaynaklarını daha verimli bir şekilde işletir hale dönüştürüp yaşayan insanlara sağlamak ve daha çok altyapı oluşturmakla kurulmuş yerlerdir. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 7 ayda yaklaşık 80 milyon lira ödenmişse işçiden daha önemli hangi ödemesi yapıldı ki bu 80 milyon lira bu işçi ile buluşmadı? Bunun cevabını mutlaka Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri en yüksek tonda vermeliler, vermelidirler. Çünkü bunun cevabı yok” şeklinde konuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Genel Kurulu çalışmalarına 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 14.00’te devam edecek.

ADANA

22 Kasım 2019 Cuma

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