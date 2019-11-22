Adana Devlet Tiyatrosunda perde öğretmenlere açıldı

Adana Devlet Tiyatrosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaklaşık 150 öğretmeni ücretsiz tiyatroyla buluşturmanın heyecanını yaşadı.

21 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler "Fareler ve İnsanlar" adlı oyunu seyretme fırsatı yakaladı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün şehrin farklı okullarından davet ettiği 150 öğretmen oyun sonrasında Adana Devlet Tiyatrosu oyuncularına, teknik ekibine ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Şirin Ergüven Hamşioğlu ise öğretmenlerle böyle bir hatıra yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Öğretmenlerimiz bizim geleceğimizi yetiştiren, evlatlarımıza yön veren çok değerli kişiler. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.

ADANA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.