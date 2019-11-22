TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Adanaspor, Giresunspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
ADANA
22 Kasım 2019 Cuma
- İMSAK 05:53
- GÜNEŞ 07:17
- ÖĞLE 12:30
- İKİNDİ 15:10
- AKŞAM 17:33
- YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.