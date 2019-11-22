Adanaspor- Giresunspor: 1-1

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STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Önder Yılmaz (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

ADANASPOR: Karacic (xx)Veli (x), Sinan (xx), Diniz (xx), Özkan (xx), Abdulkadir (xx)(Dk. 90 Okan), Serhat (x), Roni (xx), Ahmet Dereli (xxx), Eren (x), Bagayoko (xx)(Dk. 69 Hakan x)

GİRESUNSPOR: Metin (xx)Numan (xx), Muhammed (xx), Ahmet Kesim (xx), Uğur (x), Landel (xx), Tanase (xx), Foguinho (x)(Dk. 86 Mehmet), Himmet (x)(Dk. 59 Özgür Can x), Rusescu (xxx), del Valle (x)(Dk. 68 Limbombe x)

GOLLER: Dk. 55 Ahmet Dereli (Adanaspor) - Dk. 80 Rusescu (pen.)(Giresunspor)

SARI KARTLAR: Özkan, Ahmet, Diniz, Serhat, Hakan (Adanaspor) - Tanase, Ahmet Kesim, Rusescu, Uğur, Limbombe, Numan, Mehmet (Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 61 İrfan Can (Adanaspor)

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor´la 1-1 berabere kaldı.

7´nci dakikada defanstan seken topu önüne alan Himmet, bekletmeden Rusescu´ya pasını aktardı. Rusescu topu çekip kaleyi uzaktan denedi ancak kaleci Karacic topu kontrol etti.

35´inci dakikada rakip yarı sahada kazanılan serbest vuruşta topun başına Roni geçti. Roni´nin cezasahasına yaptığı ortada topa yükselen Veli kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

55´inci dakikada Adanaspor defansının ileri gönderdiği topu, Ahmet önüne indirdi. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Abdulkadir topu bekletmeden Ahmet´e bıraktı. Ahmet´in ceza yayı üzerinden gönderdiği sert şut, kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-0.

79´uncu dakikada ortasahadan hızlı çıkan Giresunspor´da topla buluşan Tanase, defansın arkasına sarkan Rusescu´ya pasını aktardı. Veli´yle ikili mücadeleye giren Rusescu ceza sahasında yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

80´inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Rusescu, sol köşeye sert bir şut gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1´lik eşitlikle tamamlandı.

ADANA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

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