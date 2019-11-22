Hakan Kutlu: “1 puan kötü değil”

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 11 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, “Gerçekten 2 takım için de çok önemli bir maçtı. Deplasmanda aldığımız 1 puan kötü değil” dedi.

Kutlu, ligin 12. haftasında deplasmanda 11 berabere sonuçlanan Adanaspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Gerçekten 2 takım içinde çok önemli bir maçtı. Gerçekten bugün hem Adanaspor hem de bizim için çok önemliydi. Adanaspor son haftalarda kazanamıyor bizde yükselen grafik sergiliyoruz. Girdiğimiz çok gol pozisyonu vardı ama değerlendiremedik. Golden sonra oyuncularımız bırakmadı ve pozisyona girdik. Penaltı ile gol atıp durumu berabere getirdik. Adanaspor’da bugün çok fazla kazanma ihtiyacı vardı ama bizim için 1 puan çok kötü değil ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirip galip gelsek daha iyi olurdu” diye konuştu.

ADANA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.