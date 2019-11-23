Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi

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ADANA'da polis, bir eve düzenlediği baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 865 litre sahte rakı ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, satışa hazır 865 litre sahte rakı ele geçirdi. Evde bulunan C.K. gözaltına alındı. Sahte rakılar imha edilirken, soruşturma sürüyor.FOTOĞRAF



ADANA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

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ÖĞLE 12:30

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AKŞAM 17:32

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