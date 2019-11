Bağlama kursuna yoğun ilgi

Adana'da açılan bağlama kursu yoğun ilgi gördü

Farklı yaş gruplarından olup sanata yönlendirilen, bağlama eğitimi alarak türkülere ses olan öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Seyhan Kültür Cemevi’nde akşam kurslarının ilgi görmesi üzerine iki grup halinde 50’ye yakın her yaştan öğrenciye HEM Öğretmeni Seyfettin Öner tarafından bağlama ve ses eğitimi veriliyor.

Seyfettin Öner, açtıkları kursa her geçen gün talebin arttığını belirterek, “Daha önce sokaklarda boş gezen, oyun oynayan öğrencilerimiz şimdi burada bağlama öğreniyorlar. Derslerimizde hem türküleri yazan ozanlarımızı ve o türkülerin hikayesini de öğreniyor, kültürümüze katkılar sağlıyorlar. Öğrencilerimizin özgüvenini artırmak amacıyla küçük çaplı konserler de düzenliyoruz ve böylece sahne alışkanlıkları da kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.

