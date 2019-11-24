Anne sütü bebeği obezite ve diyabetten koruyor

Uzmanlar, anne sütünün bebeklerde gereğinden fazla kilo alımını engellediği bildirdi.

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, obezite ile anne sütü arasındaki bağa dikkat çekti. Gümürdülü, yapılan son araştırmalar çerçevesinde anne sütü ile beslenen bebeklerin ileri yaşlarda obeziteye yakalanma olasılığının diğer bebeklerden daha düşük olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını belirtti. Obezite gelişmesinde dikkat çeken etkenlerden birinin yaşamın ilk yıllarındaki beslenme şekli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, içindeki mikroorganizmalarla çok sayıda hastalığı önleyici etkisi bulunan ve doğal besinlerin en üstünü olan anne sütünün ileriki dönemlerde ortaya çıkabilecek obezite, diyabet, kolesterol ve hipertansiyon gibi hastalıkların gelişimini önlemede kısmen etkili olduğunu belirtti. Gümürdülü, anne sütünün hastalıklara karşı koruma, aşırı kilo almayı önleme, sindirim sisteminde alerjiye karşı koruma ve bebeğin zeka gelişimini artıran etkilerin yanı sıra, emzirmenin anneyi kanser gelişme riskine karşı koruduğunu da dile getirdi.



Obezitiye karşı koruma kalkanı

Yapılan pek çok bilimsel araştırma sonucunda anne sütünün bebeklerde oluşabilecek enfeksiyon, menenjit ve viral sindirim sistemi hastalıklarına karşı bir koruma görevi gördüğünü dile getiren Prof. Dr. Gümürdülü, "Bu hastalıklara karşı bebeği koruyan başlıca madde anne sütündeki Ig A adı verilen proteindir. Bu protein anne sütünde ve özellikle de kolostrum olarak adlandırılan ve ilk zamanlardaki sütte bol miktarda bulunur. Anne sütü, tazeliği, besin değerleri ve temizliği ile bebeklere büyük faydalar sağlar. Hazmının kolay olması, kabızlığı önlemesi, emzirme ile bebeğin çenesini, diş sağlığını ve konuşmasını geliştiren anne sütü, ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek çağımızın hastalığı obeziteye ve diyabete karşı da koruma kalkanı görevi görüyor’’ dedi.



Aşırı kilo almanın önüne geçiyor

Anne sütüyle beslenen çocuklarda obezite görülme sıklığının diğer çocuklara göre çok daha düşük oranlarda olduğunu açıklayan Gümürdülü, anne sütü verme süresinin tamamlayıcı besinlerin türünün, miktarının ve başlama zamanının obezite oluşumunu etkilediği belirtti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesinin 6’ıncı aydan sonra emzirmeyle beraber uygun kalite ve miktar da tamamlayıcı besinlere geçilmesinin ve en az 2 yıl emzirmenin devam ettirilmesinin önerildiğini hatırlatan Gümürdülü, bu uygulamayla çocukların kısa ve uzun dönemde obezite ve kronik hastalıklardan korunabildiğini söyledi. Anne sütünün bebeğin kilo dengesi üzerinde de önemli bir etkisi olduğunun altını çizen Gümürdülü, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Anne sütü ile beslenen bebeklerin ileri yaşlarda aşırı kilo ve obezite riskleri daha düşüktür. Çünkü anne sütü bebeklerin iyi beslenme alışkanlığı edinmesini sağlar. Daha az insülin (acıktıran, yağları depo eden hormon) ve daha fazla leptin (iştahı kapatan, yağları yakan hormon) içerdiği için de bebeğin aşırı kilo almasını önler.’’



Anne sütü sindirim sistemine dost

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, anne sütüne alternatif olarak çeşitli formüllere sahip mamalarla ya da inek, koyun, keçi sütü ile beslenen bebeklerde alerjik rahatsızlıkların da daha fazla görüldüğünü ifade etti. Gümürdülü, "Sadece anne sütünde bulunan Ig A bebeğin sindirim sisteminde koruyucu bir tabaka oluşturur ve bu tabaka olası alerjik besinlerin bebeğin sindirim sitemine ulaşmasını engeller’’ dedi.

ADANA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:55

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