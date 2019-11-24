Sezer: "Öğretmenlerin sorunları çözülsün" Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, öğretmenlik mesleğinin daha fazla örselenmemesi ve şiddete çözümün ötelenmemesi gerektiğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sezer: "Öğretmenlerin sorunları çözülsün" Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, ...

İHA

EğitimBirSen ve MemurSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, öğretmenlik mesleğinin daha fazla örselenmemesi ve şiddete çözümün ötelenmemesi gerektiğini belirterek, "Eğitimciye şiddete dur demek, sesimizi yetkililere duyurmak, çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için çalışıyoruz" dedi.

Sezer: "Öğretmenlerin sorunları çözülsün" Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, öğretmenlik mesleğinin daha fazla örselenmemesi ve şiddete çözümün ötelenmemesi gerektiğini söyledi

EğitimBirSen ve MemurSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, öğretmenlik mesleğinin daha fazla örselenmemesi ve şiddete çözümün ötelenmemesi gerektiğini belirterek, "Eğitimciye şiddete dur demek, sesimizi yetkililere duyurmak, çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için çalışıyoruz" dedi.
Sezer, EğitimBirSen Adana İl Yönetimi, Adana 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Benli ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, "Gündemimiz net, hedefimiz tektir. Eğitimciler olarak sesimizin duyulmasını, mesajlarımızın alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini, mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz" ifadesini kullandı.
Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğin mimarı öğretmenlerin, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kaldığını söyleyen Sezer, "Kaybettiğimiz, sevgimiz, saygımız, merhametimiz, şefkatimiz, vicdanımız, izanımızdır" dedi.
EğitimBirSen olarak yaptıkları araştırmada, son iki yılda resmi eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanının değişen tür ve düzeyde şiddet içerikli eyleme maruz kaldığını vurgulayan Sezer, sonuçlanan kamu davalarında sadece 5 vakada mahkumiyet kararı verildiğini, tamamında adli para cezasına hükmedildiğini kaydetti.

"Bakanlık hukuki yardımda bulunmalıdır"
Sendika olarak, şiddet sorununun kaynaklarını kurutacak çözümlerin mutlaka üretilmesi gerekliliğini her fırsatta dile getirdiklerini ve getirdiklerini hatırlatan Sezer şöyle devam etti:
"2018 Mart ayında şiddete karşı etkili caydırıcılık sağlayacak yasal bir düzenleme yapılması talebiyle Türkiye genelinde eğitim çalışanlarıyla birlikte imza kampanyası başlattık ve 520 bin imza topladık.
Talebimizin özü; eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası verilmesi; eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve şiddet mağduru personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlığın hukuki yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmasıdır."

"Mülakatla atama yönteminden vazgeçilmeli"
EğitimBirSen ve MemurSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, eğitim çalışanlarının tek sorunlarının şiddet olmadığını söyleyerek, "Öğretmen istihdamında farklı modellerden vazgeçilmeli, atamalar kadrolu yapılmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlerimizin acil çözüm bekleyen parçalanmış aile görüntüsüne son verilmeli, aileler kavuşturulmalıdır.
İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik sistemi hayata geçirilmelidir. Mülakatla atama yönteminden vazgeçilmelidir. Devlet, kaşıkla verdiğini vergi dilimi kepçesiyle geri almaktan vazgeçmelidir. Finans ve sermaye kesimine bol keseden destek, kamu görevlilerine ise gelir vergisiyle köstek olan yaklaşım terk edilmeli, memurun maaşını küçülten, yükünü büyüten düşük matrah oyununa son verilmeli, vergi dilimi en fazla yüzde 15’te sabitlenmelidir.
24 Haziran seçimleri öncesinde vadedilen, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer verilen 3600 ek gösterge, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmelidir."

"Okul bütçesi uygulamasına bir an önce geçilmeli"
Eğitim kurumu yöneticilerinin hizmetlerine rağbet edilmesi gereken yerde onların töhmet altında bırakılmasını kabul etmediklerini ifade eden Sezer şunları kaydetti:
"Okulların temizlik, güvenlik, kırtasiye, bakımonarım, hizmetli gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitimcileri velilerle karşı karşıya gelmekten kurtaracak, yöneticilerin okulun esas işlerine yoğunlaşmalarına imkan sağlayacak okul bütçesi uygulamasına bir an önce geçilmelidir. Kurum yöneticiliği ikincil görev kapsamından çıkarılmalı, münhasır kadro verme fikri hayata geçirilmelidir. Atama ve yer değiştirme takviminin ürettiği sorunlara çözüm bulunmalıdır. Bakanlık, eğitimin esas meselelerine odaklanmalı; eğitim çalışanlarının taleplerini azami ölçüde karşılayan, mağduriyetleri önleyen, adil ve sürdürülebilir bir atama ve yer değiştirme politikası izlemelidir. Ek ders esaslarındaki adaletsizlikler giderilerek ek ders ücretleri artırılmalıdır. Başta hizmetli, memur, şefler olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır. Öğretmene haftada birden fazla nöbet görevi verme ve mesai dışı zorunlu mesleki çalışmalara katılma gibi angaryalara son verilmelidir. Darbe ürünü, antidemokratik kılık ve kıyafet yönetmeliğinin kaldırılması talebiyle 6 yıl önce serbest kıyafet eylem kararı aldık. Eğitim çalışanlarının serbest kıyafet konusundaki taleplerine duyarsız kalınmamalı, gereği yapılmalıdır."
Başkan Mehmet Sezer, açıklamasının ardından tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

ADANA

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Onkoloji hastaları umudu fidanla yeşertti Adana'da onkoloji hastaları, daha önceden yanan bir ormanlık alanın yeniden ağaçlandırıldığı etkinlikte 300 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Onkoloji hastaları umudu fidanla yeşertti Adana'da ...
Turizmin duayenleri onurlandırıldı
YEREL HABERLER Turizmin duayenleri onurlandırıldı
Kavak, Adana iş dünyasını "Vizyoner Zirvesi"ne davet etti
YEREL HABERLER Kavak, Adana iş dünyasını "Vizyoner Zirvesi"ne davet ...
Berber çırağına ilişki teklifi iddiasıyla şikayetçi oldular
YEREL HABERLER Berber çırağına ilişki teklifi iddiasıyla şikayetçi ...
Marangozhane alevlere teslim oldu Adana'nın Kozan ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangın, yan tarafta bulunan mezarlıktaki çam ağaçlarına sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Marangozhane alevlere teslim oldu Adana'nın Kozan ...
Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi
Başkan Çetin: "Ne söz verdiysek yerine getireceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Çetin: "Ne söz verdiysek yerine getireceğiz"
Anne sütü bebeği obezite ve diyabetten koruyor
YEREL HABERLER Anne sütü bebeği obezite ve diyabetten koruyor
Adana'da 2 bin 647 polisle uygulama Vatandaşın huzur ve güvenliği için 2 bin 647 polis, helikopter destekli ve 4 dedektör köpekle uygulama yaparak 15 bin 87 kişiyi sorguladı
YEREL HABERLER Adana'da 2 bin 647 polisle uygulama Vatandaşın huzur ...
24 Kasım'da 24 öğretmenden 24 resim
YEREL HABERLER 24 Kasım'da 24 öğretmenden 24 resim
Bağlama kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bağlama kursuna yoğun ilgi
Kuyumcuda altınları verdiği eşini emniyette tanımadığını söyledi
YEREL HABERLER Kuyumcuda altınları verdiği eşini emniyette ...
Komedi- macera ikilisi Limon ile Zeytin Optimum’da
YEREL HABERLER Komedi- macera ikilisi Limon ile Zeytin Optimum’da
3 gün önce evlendi, Mehir bahanesiyle kuyumcuyu 65 bin lira dolandırmaya kalktı Kuyumcuda beğendiği bilezikleri eşine verdi, daha sonra eşini tanımadığını iddia etti
YEREL HABERLER 3 gün önce evlendi, Mehir bahanesiyle kuyumcuyu 65 ...
AK Parti Adana’da Mehmet Ay dönemi AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, koltuğunu yeni AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay’a devretti
YEREL HABERLER AK Parti Adana’da Mehmet Ay dönemi AK Parti Adana İl ...
Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi
Adana'da safran hasadı başladı
YEREL HABERLER Adana'da safran hasadı başladı
'Akbaba' operasyonuyla yakalanan arazi çetesi, 3 milyonluk vurgun yapmış
YEREL HABERLER 'Akbaba' operasyonuyla yakalanan arazi çetesi, 3 ...
Analı kızlı, babalı oğullu arazi çetesine "Akbaba" operasyonu Adana'da arazilere zorla el koyup, sahte evrakla kredi çektikleri öne sürülen, aralarında bir mahalle muhtarı, baba ile oğlun, anne ile kızının da bulunduğu 18 kişi polisin gerçekleştirdiği "Akbaba" operasyonuyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Analı kızlı, babalı oğullu arazi çetesine "Akbaba" ...
Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi
Eğlence mekanı çıkışı bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Eğlence mekanı çıkışı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana’da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Engin İpekoğlu: “Yine 3 puanı bir arada göremedik”
YEREL HABERLER Engin İpekoğlu: “Yine 3 puanı bir arada göremedik”
Hakan Kutlu: “1 puan kötü değil”
YEREL HABERLER Hakan Kutlu: “1 puan kötü değil”
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X