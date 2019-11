Sezer: "Öğretmenlerin sorunları çözülsün" Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, öğretmenlik mesleğinin daha fazla örselenmemesi ve şiddete çözümün ötelenmemesi gerektiğini söyledi

EğitimBirSen ve MemurSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, öğretmenlik mesleğinin daha fazla örselenmemesi ve şiddete çözümün ötelenmemesi gerektiğini belirterek, "Eğitimciye şiddete dur demek, sesimizi yetkililere duyurmak, çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için çalışıyoruz" dedi.

Sezer, EğitimBirSen Adana İl Yönetimi, Adana 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Benli ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, "Gündemimiz net, hedefimiz tektir. Eğitimciler olarak sesimizin duyulmasını, mesajlarımızın alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini, mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğin mimarı öğretmenlerin, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kaldığını söyleyen Sezer, "Kaybettiğimiz, sevgimiz, saygımız, merhametimiz, şefkatimiz, vicdanımız, izanımızdır" dedi.

EğitimBirSen olarak yaptıkları araştırmada, son iki yılda resmi eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanının değişen tür ve düzeyde şiddet içerikli eyleme maruz kaldığını vurgulayan Sezer, sonuçlanan kamu davalarında sadece 5 vakada mahkumiyet kararı verildiğini, tamamında adli para cezasına hükmedildiğini kaydetti.



"Bakanlık hukuki yardımda bulunmalıdır"

Sendika olarak, şiddet sorununun kaynaklarını kurutacak çözümlerin mutlaka üretilmesi gerekliliğini her fırsatta dile getirdiklerini ve getirdiklerini hatırlatan Sezer şöyle devam etti:

"2018 Mart ayında şiddete karşı etkili caydırıcılık sağlayacak yasal bir düzenleme yapılması talebiyle Türkiye genelinde eğitim çalışanlarıyla birlikte imza kampanyası başlattık ve 520 bin imza topladık.

Talebimizin özü; eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası verilmesi; eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve şiddet mağduru personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlığın hukuki yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmasıdır."



"Mülakatla atama yönteminden vazgeçilmeli"

EğitimBirSen ve MemurSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, eğitim çalışanlarının tek sorunlarının şiddet olmadığını söyleyerek, "Öğretmen istihdamında farklı modellerden vazgeçilmeli, atamalar kadrolu yapılmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlerimizin acil çözüm bekleyen parçalanmış aile görüntüsüne son verilmeli, aileler kavuşturulmalıdır.

İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik sistemi hayata geçirilmelidir. Mülakatla atama yönteminden vazgeçilmelidir. Devlet, kaşıkla verdiğini vergi dilimi kepçesiyle geri almaktan vazgeçmelidir. Finans ve sermaye kesimine bol keseden destek, kamu görevlilerine ise gelir vergisiyle köstek olan yaklaşım terk edilmeli, memurun maaşını küçülten, yükünü büyüten düşük matrah oyununa son verilmeli, vergi dilimi en fazla yüzde 15’te sabitlenmelidir.

24 Haziran seçimleri öncesinde vadedilen, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer verilen 3600 ek gösterge, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmelidir."



"Okul bütçesi uygulamasına bir an önce geçilmeli"

Eğitim kurumu yöneticilerinin hizmetlerine rağbet edilmesi gereken yerde onların töhmet altında bırakılmasını kabul etmediklerini ifade eden Sezer şunları kaydetti:

"Okulların temizlik, güvenlik, kırtasiye, bakımonarım, hizmetli gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitimcileri velilerle karşı karşıya gelmekten kurtaracak, yöneticilerin okulun esas işlerine yoğunlaşmalarına imkan sağlayacak okul bütçesi uygulamasına bir an önce geçilmelidir. Kurum yöneticiliği ikincil görev kapsamından çıkarılmalı, münhasır kadro verme fikri hayata geçirilmelidir. Atama ve yer değiştirme takviminin ürettiği sorunlara çözüm bulunmalıdır. Bakanlık, eğitimin esas meselelerine odaklanmalı; eğitim çalışanlarının taleplerini azami ölçüde karşılayan, mağduriyetleri önleyen, adil ve sürdürülebilir bir atama ve yer değiştirme politikası izlemelidir. Ek ders esaslarındaki adaletsizlikler giderilerek ek ders ücretleri artırılmalıdır. Başta hizmetli, memur, şefler olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır. Öğretmene haftada birden fazla nöbet görevi verme ve mesai dışı zorunlu mesleki çalışmalara katılma gibi angaryalara son verilmelidir. Darbe ürünü, antidemokratik kılık ve kıyafet yönetmeliğinin kaldırılması talebiyle 6 yıl önce serbest kıyafet eylem kararı aldık. Eğitim çalışanlarının serbest kıyafet konusundaki taleplerine duyarsız kalınmamalı, gereği yapılmalıdır."

Başkan Mehmet Sezer, açıklamasının ardından tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

