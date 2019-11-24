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Kavak, Adana iş dünyasını "Vizyoner Zirvesi"ne davet etti

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, İstanbul'da gerçekleştirilecek 'Vizyoner Zirvesi'ne Adana iş dünyası temsilcilerini davet etti.

Kavak, Adana iş dünyasını "Vizyoner Zirvesi"ne davet etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, İstanbul’da gerçekleştirilecek ‘Vizyoner Zirvesi’ne Adana iş dünyası temsilcilerini davet etti.
İki yılda bir düzenlenen “Vizyoner Zirvesi” “Dijital Gelecek” temasıyla 27 Kasım 2019 tarihinde 3.kez kapılarını aralıyor. Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik gelişmeler ve teknolojinin iş ve sosyal hayatımızda gerçekleştirdiği dönüşümler kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Zirvede, Geopolitical Futures’un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman ve Hyperloop şirketinin Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn da konuşmacı olarak yerini alacak.
Zirve hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, “Türkiye stratejik konumuyla dünyadaki ticaret yollarının tam merkezinde yer alıyor. Bu düşünce ekseninde devletimiz; ulaşım alanında dünyanın en büyük havalimanı, demir ipek yolu vb. gibi birçok büyük projeyi hayata geçirdi. Bu minvalde, ülkemizin de içinde olduğu uluslararası ulaşım ağları ve ulaşımda değişen paradigmalar konusunda dünyanın en önemli buluşlarından olan Hyperloop şirketinin Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn, vizyoner deneyimlerini bizlerle paylaşacak” dedi.
Kavak, Adana iş dünyası temsilcilerini, iş ve akademi dünyasından 7 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak zirveye davet etti. Kavak, ‘Dijital Gelecek’ temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte teknolojideki dönüşümün getirdiği fırsatların Adana iş dünyası tarafından da değerlendirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

ADANA

24 Kasım 2019 Pazar

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