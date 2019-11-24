Evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde evinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kadın komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Çanaklı Mahallesi Çanaklı Caddesi No 134 ikametinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Fatma Keskin'den (63) bir süre haber alamayan komşuları evine girdiğinde Keskin’i hareketsiz halde gördüler. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Keskin’in öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de Fatma Keskin’i bulan komşuları ve çevredeki vatandaşlardan bilgi aldılar. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Keskin’in cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırılacağı belirtildi.

Öte yandan, Fatma Keskin’in şehir dışında bulunan çocuklarına ise komşuları annelerinin yanına gelmesi yönünde haber verdiler ancak annelerinin öldüğünü söyleyemediler.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

ADANA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:32

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.