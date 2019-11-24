D-400 Karayolu’nda asfalt çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, D400 Karayolu’nun Optimum Kavşağı ile Polis Okula Kavşağı arasında kalan bölümünde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Karayolunun 3 bin metre gidiş, 3 bin metre geliş ve toplam 18 metre genişliğindeki bölümünde çalışma yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) kullanarak, yolu yıllarca dayanacak şekilde inşa ediyor.

Adana’nın merkezinden geçen ve kenti bir taraftan Mersin'e diğer taraftan Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’a bağlayan D400 Karayolu’nun çalışmalar boyunca gidiş yönü trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı sol şeritten gidişdönüş şeklinde sağlanacak.

Yolun en kısa zamanda trafiğe açılacağı belirtildi.

ADANA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:55

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