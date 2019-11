Soner Çetin’den öğretmenlere vefa

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Serpil Kükrer ve Adana Anadolu Lisesi’nin efsane müdürü Mustafa Sofu’ye evlerinde ziyaret ederek ellerini öptü. Çetin, “Başta bugünlere gelmemi sağlayan öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerin günü kutluyorum” dedi.

Başkan Çetin ilk ziyaretini ilkokul öğretmeni Serpil Kükrer’e yaptı. Eşi Ayşe Çetin’le birlikte emekli öğretmen Serpil Kükrer’i evinde ziyaret eden Başkan Soner Çetin, ilkokul öğretmeninin elini öptü ve Öğretmenler Gününü kutladı.

Ziyaretten dolayı duygulandığı gözlenen Serpil Kükrer, “Ben çok şanslı bir öğretmenim. Kaç öğretmenin böyle vefalı bir öğrencisi var? Soner Çetin hem vefalı bir insan hem de cumhuriyet değerlerine bağlı, halkına hizmet önemli hizmetler veren mükemmel bir belediye başkanı” dedi.



"Soner Çetin ile gurur duyuyorum"

Soner Çetin’le gurur duyduğunu belirten Serpil Kükrer, “Tüm öğrencilerimi çok seviyorum ama Soner Çetin vefalı. Belediye başkanı olmadan önce de sürekli beni arar sorardı. Belediye başkanı olduktan sonra da hiç değişmedi. Aynı ilgisi devam ediyor, aynı vefayı gösteriyor. Allah senden ülkem ve milletim adına razı olsun. Her türlü sıkıntıda halkın yanındasın. Sen ve senin gibi insanlara siyasette çok ihtiyaç var. Öğretmenin olarak yaptığın her hizmetin sana iyilik olarak dönmesini diliyorum. Bizler cumhuriyetin ve Atatürk’ün öğretmenleriyiz. Senin de cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine sahip çıkıyor olman beni mutlu ediyor” şeklinde konuştu.



"Her şey öğretmenler sayesinde"

Başkan Soner Çetin'de en önemli eğitimin ilkokulda alınan eğitim olduğunu belirterek, “Bizleri küçük bir çocukken aldınız ve eğittiniz. Sizler sayesinde iyi bir eğitim alarak bugünlere geldik. Sahip olduğumuz özellikleri sizlere borçluyuz. Bugün cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlı insanlar olarak yetiştiysek bunu sizlerden aldığımız eğitime borçluyuz” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve eşi Ayşe Çetin daha sonra Adana Anadolu Lisesi’nin efsane müdürü Mustafa Sofu’yu ziyaret etti. Başkan Çetin, Mustafa Çetin’in elini öperek, Öğretmenler Gününü kutladı.

