Kozan’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kozan ilçesinde saat 16.33’te 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 11.25 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.

Sarsıntı can kaybı ve yaralanmaya yol açmadı.

ADANA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:55

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