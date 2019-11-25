Ressam Baydar’dan kadına şiddete fırçayla tepki

Ressam Esra Baydar, son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddete çizdiği resim ile tepkisini gösterdi.

Bir karma resim sergisine tek eseri ile katılan Esra Baydar, 20 yıldır sanatla içi içe olduğunu belirterek, ”Hissettiklerimi ve duygularımı aktarmayı seviyorum, bir anlamda buna dışa vurumculuk diyebiliriz” dedi.

Çizdiği eserin aslında toplumun kanayan yarası olduğunu söyleyen Baydar, giderek artış gösteren kadına yönelik şiddete bir şekilde meydan okuma şeklinde olarak çalıştığını ifade ederek, parçalanmışlığı ve toplumdaki etkilerini ve insana dair, insandan çıkan duygular olarak değerlendirdiğini ifade etti.

ADANA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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