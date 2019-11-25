Evi kül olan kadın hem ağladı hem ağlattı Adana'da sabaha karşı evlerinde çıkan yangında 3 çocuğunu zor kurtaran ancak eşyaları küle dönen kadının çaresizce ağlaması komşularını da gözyaşlarına boğdu

Adana'da sabaha karşı evlerinde çıkan yangında 3 çocuğunu zor kurtaran ancak eşyaları küle dönen kadın gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir gecekonduda çıktı. Sabaha karşı, Hacer Demirel ile dini nikahlı eşi Ali Budan’ın (32) kirada oturduğu evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evin bir odasında çıkan yangında alevler, anne, baba ve 3 çocuğunun yattığı odaya da sıçradı.

Dumanı fark eden Ali Budan kalktığında evin yandığını fark etti. Hemen eşini ve çocuklarını uyandırıp, alevlerin arasından güçlükle dışarı çıkardı. Komşular da yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Ancak çiftin bütün eşyaları kullanılamaz hale geldi. Bir oda tamamen yanarken diğer odalar da kısmen yandı. Evde bulunan televizyon, klima, buzdolabı ve çamaşır makinesi de yandı.

Gözyaşı döken Hacer Demirel, o sırada uyuduklarını, çocuklarını ve kendi canlarını zor kurtardıklarını belirterek, “Sabah yangın çıkmış. Eşim şeker hastası, çalışmıyor. Ev yandı, eşyalar kül oldu. Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum” diye konuştu.

Genç kadının çaresizce ağlaması komşularını da ağlattı.

ADANA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.