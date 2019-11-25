Adana'da bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir çekicide kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. Polis, bu ihbar üzerine çekicinin olduğu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında çekici ve çekiciye bağlı dorsede bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili M.Y. isimli şahsı gözaltına aldı.

Zanlı ise sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ADANA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.