Çocuk sağlığında en önemli sorun: "Çocuk çağı obezitesi" Uzman Dr. Özlem Korkmaz, yanlış beslenen ve hareket etmeyen çocukların çocuk çağı obezitesine yakalandığı belirterek aileleri uyardı

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Uzman Dr. Özlem Korkmaz, yanlış beslenen ve hareket etmeyen çocukların çocuk çağı obezitesine yakalandığı belirterek aileleri uyardı.

Uzm. Dr. Özlem Korkmaz, yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarda obezitenin yıllar içerisinde artış eğiliminde olduğunu belirterek, "Çocukluk çağı obezitesi çok farklı bileşenlere sahip kompleks bir durumdur. Yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, sosyal ve çevresel faktörlerle birlikte genetik etmenler obezitede rol oynayabilir. Bir çocuğun obez olma olasılığı her iki ebeveyn de obez ise yüzde 80, sadece biri obez ise yüzde 40, ailede obezite yoksa yüzde 14 olarak belirlenmiştir" dedi.

Çocuk çağı obezitesinin beraberinde birçok hastalığı getirdiğini de vurgulayan Uzman Dr. Özlem Korkmaz, ‘’Obezite çocukluk çağında sıklıkla beslenme bozuklukları ve hareketsizliğe bağlı oluşmakla birlikte bazı durumlarda genetik ve hormonal bozukluklar da saptanabilir. Çocukluk çağında başlayan obezite; insülin direnci, tip 2 Diyabetes Mellitus, karaciğer yağlanması, safra taşı, hipertansiyon, reflü hastalığı, eklemlere aşırı yük binmesine bağlı ortopedik sorunlar, erken ergenlik, adet düzensizliği, uyku apne sendromu, psikososyal bozukluklar gibi çok çeşitli problemlere neden olabilmektedir. Bu nedenle obez bir çocuk erken dönemde mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir" diye konuştu.

Obezite gelişimine neden olan faktörlerin anne karnında başladığına dikkat çeken Korkmaz, şöyle devam etti:

‘’Bebeklik döneminde anne sütü ve beslenme süresi ile hayatın ileriki dönemlerinde obezite gelişimi arasında ilişki saptanmıştır. Bu nedenle bebekler mümkünse ilk 6 ay sadece anne sütü almalı, 6. aydan sonra ek gıdalarla birlikte anne sütüne devam edilmelidir. Ek gıdalara geçildikten sonra meyve suyu ve aşırı karbonhidrat içeren besinlerden uzak durulmalıdır. İleri yaşlarda da sağlıklı beslenme ve günlük en az 1 saat düzenli egzersiz önerilmelidir. Beslenme ve egzersiz birbirinin tamamlayıcısıdır. Çocukluk çağında büyüme ve gelişmeyi bozmamak adına kesinlikle hızlı kilo verdirici, çok düşük kalorili, dengesiz diyetler uygulanmamalıdır. Obezite tedavisinde başarının anahtarı, ailenin tüm fertlerinin katılımının sağlanması ve bilinçlendirilmesi ile mümkündür.’’



Sağlıklı beslenmede anahtar noktaları

Sağlıklı beslenmede anahtar noktalara değinen Uzman Dr. Özlem Korkmaz, "Güne mutlaka kahvaltı ile başlanmalı ve öğün atlanmamalıdır. Ambalajlı gıdalar, gazlı içecekler ve meyve suları tüketilmemelidir. Yemek sırasında televizyon ve bilgisayar izlenmemelidir. Süt ve süt ürünleri, sebze, meyve ve tahıllar dengeli bir biçimde tüketilmelidir’’ diye konuştu.

ADANA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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