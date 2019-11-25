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Vali Demirtaş'tan öğretmenlere: "Çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyin"

İHA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, öğretmenlerden, terör odaklarının ülkemiz üzerinde oynamaya kalkıştıkları şer oyunlarına karşı uyanık olmalarını isteyerek, "Çocuklarımıza, milletimizin üstün karakterini, vatan, millet ve devlet sevgisini, ay yıldızlı bayrağımıza olan sevdamızı aşılamalısınız" dedi.
Vali Demirtaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kutlama programına katıldı.
Seyhan ilçesinde bulunan Şehit Yunus Uğur Ortaokulunda gerçekleştirilen programa; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Elif Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Vali Yardımcısı Zafer Öz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğretmenler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un günün anlam ve önemine istinaden yayımladıkları mesajın okunmasıyla sürdü.
Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, öğretmenliğin; bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları geleceğe hazırlama mesleği olduğunu ve öğretmenlerin istikbalimizin mimarları olduğunu belirtip Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözünün de bu gerçeğin altını çizdiğini ifade etti. Öğretmenin yarının temelini atan ve değerli kişilik hamuruna şekil veren kişi olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, insana her koşulda doğru olmayı, dik durmayı; iyinin, güzelin yanında saf tutmayı ve insanları sevmeyi öğreten kişinin öğretmen olduğunu belirtip, ‘‘Bir insanın hayattaki en büyük şansı, iyi bir öğretmenin talebesi olmaktır’’ dedi.

"Öğretmenlik, mevzuat ve mesaiye sığdırılamayacak bir meslektir"
Vali Demirtaş, şefkat ve merhamet medeniyetinin mensupları olduklarını ifade ederek şöyle devam etti:
"Tarihin her döneminde bu topraklarda yaşayan insanlar dini, dili, kültürü farklı olsa da bir ve beraber olmayı başarmış; aynı hedefe, aynı geleceğe yürümüştür. Bugün de necip milletimizin, muasır medeniyet yürüyüşünde istikbalin parlayan yıldızı olması, sizlerin sayesinde gerçekleşecektir. Sizler, evlatlarımızı bu minval üzere en iyi şekilde yetiştirecek; dünyanın bütün çiçeklerinin en güzel kokuları yaymaları için gece gündüz demeden çalışacaksınız. Sizler, insanoğlunu eğitmek, yetiştirmek ona bilmediğini öğretmek gibi, gerçekten kutsal bir mesleği icra etmektesiniz. Bilmelisiniz ki gücünü maziden alan, geleceğe güvenle bakan nesilleri, sizler inşa edeceksiniz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, karakterli, ahlaklı, bilgili, vatansever, insanlara ve farklı düşüncelere saygılı bireyler olarak sizler yetiştireceksiniz. En başta milletimizin kutlu medeniyet yolculuğunda genç nesillerin yolunu aydınlattığınızı bilmelisiniz. Çalışmaktan, üretmekten, kendinizi geliştirmekten ve yeni şeyleri öğrenmekten hiçbir zaman vazgeçmemelisiniz.’’

"Huzurlu, modern ve güçlü bir ülke olmanın yolu eğitimden geçiyor"
Öğretmenlerden; hain terör odaklarının ülkemiz üzerinde oynamaya kalkıştıkları şer oyunlarına karşı uyanık olmalarını isteyen Vali Demirtaş, ‘‘Çocuklarımıza, milletimizin üstün karakterini, vatan, millet ve devlet sevgisini, ay yıldızlı bayrağımıza olan sevdamızı aşılamalısınız’’ dedi.
Mutlu, huzurlu, modern ve güçlü bir ülke olmanın yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Vali Demirtaş, ‘‘Bu gerçeği kabul etmeden, hiçbir meselenin aşılması ve anlaşılması da mümkün değildir. Bu meyanda Bakanlığımızın eğitimdeki yol haritası hükmündeki 2023 Eğitim Vizyon Belgesi büyük önem taşıyor. Vizyon Belgesinde belirlenen stratejik hedeflerin hayata geçmesinde de, en büyük görevin yine sizlere düştüğünü unutmamalısınız. Sizlerin, belirlenen hedefler istikametinde yürüteceği çalışmalarla, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma idealine, bir adım daha yaklaşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.
Adana’daki eğitimin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları Valilik olarak yoğun bir biçimde sürdürdüklerini dile getiren Vali Demirtaş, Adana’yı okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm basamaklarda hak ettiği noktalara taşıyacaklarını belirtti.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olması sebebiyle düzenlenen etkinliklerle, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla toplumlarda farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Vali Demirtaş, sadece kadına karşı değil, şiddetin her türünün önlenmesinde de en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü söyledi.
Sözlerini tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sürdüren Vali Demirtaş, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmetle andı.
Gerçekleştirilen konuşmaların ardından müzik dinletisi, aday öğretmenlerin yemin etmeleri ve öğretmenlerden oluşan Çukurova Ateşi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle süren program, 2019 yılında emekliye ayrılan öğretmenlere ‘‘Hizmet Şeref Belgesi’’nin takdim edilmesi ve yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

ADANA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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