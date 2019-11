Kanlı kefen giyip kadına şiddete tepki gösterdiler

Ceyhan Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında şiddette karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hafta boyunca bir dizi etkinlik düzenledi. Ceyhanlı kadınlar kefen giyerek, futbol maçında pankart açarak ve kocaları tarafından öldürülen kadınların mezarlarını ziyaret ederek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Ceyhan Belediyesi, Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerine, 21 Kasım Perşembe günü Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Gönüllü Avukatı Muhal İkikardeş ve Gönüllü Psikolog Şebnem Pusa’nın konuk olduğu panelle başladı.

Panelde yıl içinde Çukurova bölgesinde öldürülmüş 33 kadının isimlerinin ve öldürülmelerinin sözde sebeplerinin yer aldığı utanç sergisi de gerçekleştirildi. Panel, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’in konuşmasının ardından Kadın ve Aile İşleri Müdürü Aslı Cirit Konar’ın da içlerinde bulunduğu altı kadının kanlı kefen giyip hep bir ağızdan söyledikleri, “Sadece son bir yılda, her on günde bir, bir kadın, üstelik komşun olan bir kadın öldürüldü. Seninle aynı pazara gittim. Aynı parkta oynattık çocuklarımızı. Aynı kırmızı ışıkta bekledik. Ve şimdi sen güneşin altında ısınırken ben kara toprak altında üşüyorum. Bizi unutmayın” sözleriyle son buldu.



Kadınlar sahaya inip pankart açtı

Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü ekipleri 11 Eylül’de eski eşi tarafından öldürülen Lütfiye Yüksel’in mezarını ziyaret ederek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Ceyhan Belediyesi kadın personelleri ise 24 Kasım Pazar Günü Ceyhan Şehir Stadyumu’nda gerçekleşen Ceyhanspor – İskenderunspor maçında “Şiddetin nedeni olmaz, Cinayetin Bahanesi Olmaz” yazılı pankartı sahada açarak kadın cinayetlerine ve şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Ceyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Ceyhanspor Kulüp Başkanı Hülya Erdem, “Kadının sesini bütün mecralarda duyurmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. İş ve spor camiasında kadına daha fazla yer verilmesi, kadının tüm alanlarda söz sahibi olması, eğitilmesi ve haklarından haberdar edilmesi şiddet olaylarının önüne geçilmesi için önem arz etmektedir. Bir kadın değişir, her şey değişir. Gelecek bizim omuzlarımızda yükselecek. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü’nü mücadelemizi görünür hale getirmek için sebep kılmalıyız” diye konuştu.

