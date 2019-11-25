Kamyonet çarptı, otomobil ezdi

ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Necati Akman (71) kamyonetin çarpması sonucu savrulduğu yolda otomobilin altında kalarak, hayatını kaybetti.

Kaza, Girne Bulvarı üzerinde 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yol yapım çalışmasından dolayı tek şerit olarak araç trafiğine açılan bulvardan karşıya geçmek isteyen Necati Akman'a, Mustafa D. yönetimindeki 01 CCJ 11 kamyonet çarptı. Savrularak, yola düşen Akman, Yücel A.'nın kullandığı 01 EBF 28 plakalı otomobilin altında kaldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Akman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



ADANA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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