Adana'da araçların çarptığı yaya öldü Yolun karşısına geçmeye çalışırken önce kamyonetin daha sonra da otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken önce kamyonetin daha sonra da otomobilin çarptığı şahıs öldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesi, Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol yapım çalışması nedeniyle bir yönü trafiğe kapanan ve kalan kısmı çift taraflı kullanıma açılan D400 karayolunda karşıya geçmeye çalışan Necati Akman'a (73) M.D. yönetimindeki 01 CCJ 11 plakalı kamyonet çarptı. Yolun karşı şeridine fırlayan Akman'a bu sırada diğer yönden gelen Y.A. idaresindeki 01 EBF 28 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akman için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç sürücüleri gözaltına alındı.

ADANA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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