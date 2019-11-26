Adana’da 50 firariye şafak vakti baskın

Efsane hatta o devir bitti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişinin yakalamasını yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi . Operasyonda yakalanan çok sayıda firari emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 50 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Adana ve ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlarda yakalanan firariler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerini ardından emniyete götürüldü.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ADANA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.