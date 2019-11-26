Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek

Yüreğir Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) Müdürü Ömer Gök, yeni uygulama ile Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinin artık kalfalık ve ustalık belgelerinin yanında lise diploması da alabileceklerini belirtti.

Gençlere çağrıda bulunarak hem meslek öğrenmek hem de lise mezunu olabileceklerini kaydeden Gök, “Çalışıp para kazanırken lise diploması almak sandığınız kadar zor değil. Kayıtlar 12 ay boyunca yapılmaktadır” dedi.

Yüreğir Mesleki Eğitim Merkezi’ne bu yıl 9. sınıf olarak kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, hafta içi 1 gün merkezde derse girip kalan zamanını da işletmede çalışarak para kazanırken ‘Meslek Lisesi’ diploması alabileceğini dile getiren Ömer Gök, “Aynı zamanda öğrenciler meslek hastalığı ve iş kazasına karşı sigorta, çalışan sayısına bağlı olarak iş yeri sahiplerine belli oranlarda verilecek olan destek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacaktır” diye konuştu.

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