"New Life" Avrupa Birliği Projesi tamamlandı

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülen New Life isimli Avrupa Birliği Projesinin kapanış toplantısı Portekiz, Malta ve Yunanistan'dan gelen proje ortaklarının katılımlarıyla Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Birimi tarafından 2 yıl süren projenin hedeflerinin dil öğretimi ve öğreniminde kaliteli bir uzaktan eğitim programını geliştirmek ve sağlamak olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Yetişkin mültecilerin eğitimi ile ilgili mevcut durum raporu hazırlandı. Eöğrenme ve diğer BİT uygulamaları için bir eplatform tasarlandı ve bu Eplatforma ulaşmak için akıllı telefonlar veya tabletler için möğrenme uygulaması gerçekleştirildi. Android tabanlı möğrenme uygulamasının yardımı ile yeni Platformu test etmek için Eöğrenme kursu hazırlandı.”

Toplantıda ayrıca Portekiz, Malta, Yunanistan'dan gelen proje ortakları ile Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ç.Ü. MYO yetkilileri 2 yıldan beri devam eden ve başarıyla tamamlanan proje uygulamalarını anlattılar.

Toplantıya Çukurova Kaymakamı Osman Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, Portekiz, Malta, Yunanistan’dan gelen proje ortakları katıldı.

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