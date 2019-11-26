Restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı

ADANA'da, Hamit Tezcan'ı (29) restoranın önünde başından ve kalbinden bıçaklayıp öldüren Abdülkadir Ay (22), tutuklandı. Ay'ın ifadesinde, Tezcan'ı selamını almadığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, 22 Kasım'da Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabasıyla restorana giden Abdülkadir Ay ile burada bulunan arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindeki Hamit Tezcan ve Şahin Sinar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ay, iş yeri önünde Tezcan´ı kalbinden ve başından, Şahin Sinar´ı ise karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Tezcan ve Sinar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından Abdülkadir Ay´ı kısa sürede yakaladı.

Abdülkadir Ay´ın emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindekilere selam verdiğini, bu sırada cep telefonuyla oynayan Hamit Tezcan´ın selamını almayınca tepki gösterdiğini, çıkan kavgada da bıçakladığını söylediği belirtildi.



ADANA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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