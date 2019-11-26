'Akbaba' operasyonuyla yakalanan çete şüphelileri adliyede

ADANA'da, suç örgütü kurarak çiftçilerin arazilerine el koyan, sahte belge düzenleyerek gerçek sahipleri adına kredi çeken ve polisin 'Akbaba' adı verdiği operasyonla yakalanan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, 22 Kasım'da Yüreğir ve Karataş ilçelerinde, çiftçilerin arazilerine tehditle el koyup, sahte belgeyle destekleme kredisi çeken suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. 'Akbaba' adı verilen operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında 5'i kamu görevlisi olan 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, 4 av tüfeği ile kredi çekmek için düzenlenen 43 sahte belge ele geçirildi. 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan çetenin, Karataş ilçesindeki bir mahallede görev yapan muhtar S.K. ile işbirliği yaparak 74 vatandaşın 65 parsel arazisine zorla el koyduğu saptandı. Yine S.K. tarafından düzenlenen sahte evraklarla tarla sahiplerinin haberi olmadan toplamda 3 milyonluk destekleme parası alındığı öğrenildi.

Kente uzun yıllar önce ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak gelip, 5 dönüm tarla aldığı öğrenilen S.K.'nın, yaşa dışı yollarla 3 bin dönüm tarla sahibi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca vatandaşlardan zorla aldığı 2 bin dönüm tarlayı da eken S.K. ve ailesinin 105 milyonluk mal varlıkları olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılıktan, diğen 5 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FOTOĞRAF





ADANA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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