Vali Demirtaş: "Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadelemiz sürecek"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Adana’da uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcıları Ferhat Burakgazi ve Zafer Öz ile Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, kurumların sunumları ile başladı.

Yapılan sunumların ardından toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, bağımlılıkla mücadelenin sadece devletin yapabileceği bir çalışma olmadığını, tüm sektörlerin, kurumların iş birliği içerisinde vatandaşların da katılımıyla yürütülmesi gereken bir çalışma olduğunu dile getirdi. Ancak bu sayede yapılan çalışmalarda kısa sürede sonuç alınabileceğini vurgulayan Vali Demirtaş, "Adana’da uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadelemize destek olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bağımlılık nedeniyle yaşadığımız kayıplarda ciddi bir düşüş var. Bu durum bizi sevindiriyor. Bu aslında yapmış olduğumuz mücadelenin meyvelerini aldığımızı gösteriyor. İnşallah hiç kayıp yaşamayacağımız günlere de yakınız” dedi.

Okul çevresindeki kafe, kırtasiye, büfe gibi yerlerde tek dal sigara satışlarına karşı kolluk kuvvetlerince denetimlere yıl boyu devam edilmesi, UYUMA projesinin bilinirliğinin arttırılması; tenha alanlar, park, cadde ve sokak aydınlatmalarının yeterli hale getirilmesi; 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanırlığının denetlenmesi; okul müdürleri ve okul müdür yardımcılarına koruyucu, önleyici eğitim ve Narkorehber Eğitimi’nin verilmesi gibi kararların alındığı toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

ADANA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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