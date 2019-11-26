Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde, richter ölçeğine göre, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.31'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6,9 kilometre derinlikte olan depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
Kozan ilçesinde önceki gün de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
ADANA
26 Kasım 2019 Salı
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