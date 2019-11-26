Yılın Öğretmeni Prof. Dr. Fikri Akdeniz

Dörtler Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Eğitimden İzler” adlı bir etkinlikte, eğitimde 52 yılını sürdüren Çağ Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fikri Akdeniz’e yılın öğretmeni plaketi verildi.

DKM Genel Sanat Yönetmeni Cumali Karataş Prof.Dr. Fikri Akdeniz’e bu ödülün önerilme gerekçesini şöyle açıkladı:

“Eğitimci ve eğitim öyküsü olan bir aileden gelen Prof. Dr. Fikri Akdeniz’in aktif olarak 52 yıldır eğitimin içinde yer almaktadır. Prof.Dr. Fikri Akdeniz’in, yıllar içinde çok sayıda öğrenciye öğretmenlik, dokuzu profesör olan 15 doktora öğrencisine doktora babalığı yapmıştır. Akdeniz’i, 2025 yıldan beri tanıyıp, izliyoruz, yıllar içinde, çok sayıda öğrencisi ve eğitim camiasından insanlardan aldığımız bilgi ve değerlendirmeler bizim için yol gösterici olmuştur. Mustafa Tecirli’nin de bu konuda olumlu destek ve yaklaşımını gördük. Bunlardan cesaret alarak böyle bir iddialı ve özgün bakış açısı oluşturmaya çalıştık.”

Prof.Dr. Fikri Akdeniz de konuşmasında, kendisine bu ödülü layık görenlere teşekkür ederek, “Bir akademisyen ya da bir eğitimci içinde yaşadığı toplumun bir aydını olarak kendi çağının önde gelen tanığı olmalıdır. Tanıklığı etik bir biçimde yansıtıp toplumsal iletişim sağlayabilmelidir. Özellikle bilimin ve sanatın işlevinin bireyin duygularını zenginleştirmek, onu aydınlatmak, eğitmek ve bilgilendirmek olduğunu unutmamalıyız” diye konuştu.

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ünal Ay, Prof.Dr. Fikri Akdeniz’e DKM tarafından hazırlanan plaketi takdim etti.

ADANA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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