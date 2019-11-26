ÇEP’te Bilim Fuarı heyecanı TÜBİTAK'ın onayladığı 20 proje Bilim Fuarı'nda sergilendi

Adana'da, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bilim Fuarı gerçekleştirdi. Fuarda 20 proje sergilendi.

Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK'ın onayından geçen 20 projeyle Bilim Fuarı düzenledi.

Proje Koordinatörü Ahmet Karcıoğlu, 1 yıldır hazırlığı süren projelerin bu fuarda sergilenmesi için uğraş verdiklerini belirtti. Öğrencilerin kendi yaptıkları deneyleri, projeleri ve programları sergilediklerini aktaran Karcıoğlu, "Projelerimiz bilişim teknolojileri, fizik, kimya, biyoloji, halkla ilişkiler ve sosyoloji bölümünden. Öğrencilerimiz iki projeyle Çukurova Üniversitesindeki TÜBİTAK orta öğretim yarışmalarına katıldı. Katılan projelerimizden bir tanesi 10. sınıfa geçen öğrencilerimizin alan seçimlerini rahatlıkla yapabilmeleri yönünde hazırlandı. Maalesef projelerimizle dereceye girmeyi başaramadık" dedi.

4006TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı, 512. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması için hazırlandı.

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