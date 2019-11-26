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Karalar: "Kadına şiddeti sonlandırmak için birlikte hareket etmeliyiz"

İHA

Karalar: "Kadına şiddeti sonlandırmak için birlikte hareket etmeliyiz"

Seyhan Soroptimist Kulubü’nce düzenlenen ve Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin destek verdiği, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinliğinde “Kadın Medeniyet Işığıdır” teması işlendi.
Seyhan Soroptimist Kulubü Başkanı Aysel Eyüpoğlu, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi’yle birlikte hazırladıkları farkındalık platformuyla ilgili bilgi verdi. Eyüpoğlu, “Burada 100 ışığın anahtarı var. Herkes etrafına ışık saçan 1 kadının ismini yazacak ve ışığı açacak. Platformun üzerindeki bulut da kadın dayanışmasını ve karanlıkta yakılan ışığın ardından gelen aydınlığı simgeliyor. Kadınların mağdur değil, mağrur olmasını istedik. Kadına yönelik şiddete ve kadının temsil ettiği yüce değerlere yönelik farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek istedik” dedi.

"Kadın eş ve eşit olmalı"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, etkinliği düzenleyenleri kutladı. Başkan Zeydan Karalar, “Kadına şiddet dünyanın dört bir yanında var ama Türkiye’de katlanarak artıyor. Bu konuda hepimizin daha duyarlı olması gerekiyor. Kadına şiddeti azaltmak için yapılması gerekenleri hep birlikte hayata getirmemiz şart. Bu konuda ancak toplumun bütün dinamiklerinin harekete geçmesi ile sonuç alınabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; kadının özgür olmadığı, sosyal ve ekonomik alanda yer almadığı, siyasette bulunmadığı bir ülkenin uygar hale gelmesi mümkün değil. Kadının eş ve eşit olmasının, insani açıdan olduğu kadar, ülkemiz açısından çok iyi olacağını biliyoruz. Kadına şiddeti de burada bir kez daha kınıyorum” diye konuştu.
Başkan Zeydan Karalar “Benim Işığım” platformuna annesinin ve eşinin adlarını yazarken, Nuray Karalar da, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ismini yazdı.

ADANA

26 Kasım 2019 Salı

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