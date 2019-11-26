3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, pazar gününden beri kayıp olarak aranan Hüseyin Turgüler'in (56), Ceyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

İlçede Hüseyin Turgüler'den haber alamayan yakınları, 24 Kasım Pazar günü 6 Ocak Reşit Coşkun Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Ceyhan Nehri'ne düşmüş olabileceği değerlendirilmesi üzerine Turgüler için kurbağa adamlar, harekete geçti. 3 gündür su altı araması yapan ekipler, bugün nehirde Turgüler'in cansız bedenine ulaştı. Hüseyin Turgüler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



ADANA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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