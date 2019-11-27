Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ndan (FETÖ/PDY)ihraç edilmiş polisler ile aralarında asker ve polis yetiştiren ‘abi’ diye hitap edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla şahıslar gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen ihraç edilmiş polis ile aralarında asker ile polis yetiştiren ‘abi’ diye hitap edilen kişilerinde bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Adana merkezli Ankara ve Mersin’de şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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