Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı

ADANA merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç polisler, askerler ve öğrenci yetiştiren 'sorumlu abiler'in bulunduğu 26 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında ihraç edilen polisler, askerler ve öğrenci yetiştiren 'sorumlu abiler'in bulunduğu 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Adana merkezli Mersin ve Ankara'da şafak vakti şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlerimleri tamamlandıktan sonra Adan'ya getirileceği belirtildi.



ADANA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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