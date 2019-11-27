Otomobilde 600 bin liralık kaçak telefon ele geçirildi Adana polisi bir otomobilde 270 kaçak cep telefonu buldu, sürücüyü gözaltına aldı

Adana polisi piyasa değeri 600 bin lira olan 270 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana'ya gelmekte olan 35 GD 6220 plakalı otomobilde kaçak akıllı telefon olduğu bilgisine ulaştı. Polis otomobilin geliş güzergahında önlem alıp beklemeye başladı. Polis otomobili İncirlik Park Alanında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda arka tampon altına yapılan özel bölme içinde 270 akıllı telefon bulundu. Sürücü M.K. gözaltına alındı. Kaçak telefonların piyasa değerinin 600 bin lira olduğu öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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