TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da Teknik Direktör Engin İpekoğlu, her maçta kazanmaya çok yakın olduklarını ancak 3 puana bir türlü ulaşamadıklarını belirterek, "Bu elbet böyle gitmeyecek. 3 puanı bir şekilde alacağız. Umarım o maç Bursaspor maçı olur" dedi.

İpekoğlu, Bursaspor maçı hazırlıkları sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Göreve geldiğinden beri 5 maç oynadıklarını, her maçta kazanmaya çok yakın olduklarını ancak 3 puana bir türlü ulaşamadıklarını söyleyen İpekoğlu, "Yanlış anlaşılmasın bunun arkasına sığınmıyoruz. Maalesef ilk 11'de oynatmayı düşündüğümüz 4 veya 5 futbolcudan yoksun olarak oynuyoruz. Hafta ortasında 3 ya da 4 kez kadro değiştiriyoruz. Futbolcumuz Eze, geldiğimiz günden beri sakat. Doktor ve MR raporlarına baktığımızda sakatlığını atlattığını görüyoruz. Eze’ye sorduğumuz zaman sakatlığını tam atlatamadığını söylüyor. Furkan da aynı şekilde. Hakan’ın son oynadığımız maçta dizinde şişlik vardı ama 'hocam takımın bana ihtiyacı var' dedi ısrarla oynamak istedi. Böyle hırslı ve istekli 45 arkadaşımız olsa bir sıkıntı yaşamazdık. Giorgi 3 ay yok diye düşünüyorum. Üç aydan sonra antrenmanlara başlayacak hazırlanacak belki son 45 maç bizimle olabilir. Yanlış anlaşılmasın burada sakat olan futbolcularımızı suçlamıyoruz. İki arada bir derede kaldık. Oyuncumuzu da riske atamıyoruz" şeklinde konuştu.



"Zor bir maç olacak"

Bursaspor’un, ligin en iyi takımlarından bir tanesi olduğunu aktaran İpekoğlu, zor bir maç oynayacaklarını belirtti. Bursaspor’un şu ana dek oynadıkları rakiplerden biraz daha üst seviyede bir takım olduğunu vurgulayan İpekoğlu, “Belki bireysel olarak çok üst düzeyde oyunculara sahip değiller ama takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Hem savunma dönüşleri hem hücum çıkışları ve hücum geçişlerini çok iyi yapıyorlar. Çok dinamik bir takım. Üst üste almış oldukları sonuçlardan sonra da takımın özgüveni fazlalaşmış. Zor bir maç olacak. Bu hafta oynayacağımız Bursaspor maçı şu ana kadar oynadığımız takımlardan 1 tık daha üst seviyede bir takım, şampiyonluğa oynuyorlar. Bu elbet böyle gitmeyecek biz 3 puanı bir şekilde alacağız umarım o maç Bursaspor maçı olur” dedi.



"Hangi bölgeye transfer gerekiyorsa yapacağız"

Ligin ilk yarısının bitimine 5 maç kala transfer çalışmalarına hız verdiklerini belirten İpekoğlu, “Başkanımızla devamlı görüşüyoruz. Devre arasına kadar mevcut kadroyla gideceğiz. İhtiyaç halinde hangi bölgeye transfer gerekiyorsa yapacağız. 3 lazımsa 3, 5 lazımsa 5 futbolcu alacağız. Çalışmalarımıza başladık. Devre arasında 5 maç kaldı. Ara kısa olduğu için çalışmalara şimdiden başladık. Gereken adımlarımızı atıyoruz” diye konuştu.



"Ağzımızı açmadan oturalım mı"

Adanasporlu futbolcuların fazla sarı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine İpekoğlu, “Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir şeyler söylediğiniz zaman disiplin kuruluna sevk ediliyorsunuz. Hakeme karşı itirazlardan dolayı olan sarı kartlara duyarsız kalmamız mümkün değil. Saha içerisinde gördüğümüz kartlarla ilgili bir sıkıntı yok ama hakemlere karşı yapılan saygısızlıklarla ilgili gördüğümüz sarı kartları kendi içimizde zaten değerlendiriyoruz. Bunun yanında 'bırakalım futbol denilen ayak oyununu futbolcuların saha içerisinde ayakları belirlesin' dedim. Bunun için ceza alacaksak da ne yapalım yani? Kulübede 90 dakika boyunca ağzımızı açmadan oturalım mı? Ya da basın toplantısında hakemlere karşı en ufak bir şey söylemeyelim mi? Biz özgür düşüncemizi kullanıyoruz. Tabi ki tepki olacak ama bunu belli sınırlar içerisinde gösterdiğimiz zaman herhangi bir ceza gerektireceğini düşünmüyorum. Gerekli itirazlarda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

ADANA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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