Kargoyla cep telefonu kaçakçılığına polis engeli

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Adana polisi Mardin'e kargoyla gönderilmek istenen 90 kaçak cep telefonunu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri A.D. isimli şahsın adıyla Mardin'e iki kutu içinde kaçak cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine kargo şubesine yaptığı baskında A.D. ismiyle gönderilen iki kutuya el koydu. Kutular açıldığında piyasa değeri 50 bin lira olan 90 cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonlarına el koyan polis, A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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