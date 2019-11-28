Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

Adana’da 1 Aralık Pazar günü yapılacak olan 2019YDS/3 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.0010.00 saatleri arasında açık tutulacak.
Adana Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık Pazar günü yapılacak olan 2019YDS/3 sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07:0010:00 saatleri arasında açık tutulacak.
ADANA
28 Kasım 2019 Perşembe
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