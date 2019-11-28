Adana'ya şehit ateşi düştü Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk’un Kozan ilçesindeki ailesi acı haberi aldı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk’un Adana’nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Müftü Celil Karaca ve Kozan Belediye Başkan yardımcıları, şehit haberini Ağlıboğaz Mahallesi Küme Evleri bölgesinde ikamet eden şehidin annesi Feriha, babası Ünlen ve kız kardeşi Fatma Çabuk’a verdi. Şehidin acılı ailesi gözyaşlarına hakim olamayarak bir süre feryat etti. Görevliler şehidin fenalaşan yakınlarına müdahale etti. Şehidin evi Kozan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve beraberindekiler şehidin acılı ailesini teselli etmeye çalıştı.

Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk’un 4 gün önce dedesini kaybettiği öğrenildi.

ADANA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.