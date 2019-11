Kocaispir'den Mehmet Ay'a: "Her zaman yanındayız"

AK Parti Adana İl Başkanlığı’na atanan Av. Mehmet Ay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’i ziyaret etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ziyarette, “Gençlik kolları teşkilatında beraber yetiştik. Bizim için çok değerli bir kardeşimiz, il başkanımız. Kendisinin İl Başkanlığı görevinde başarılı olması için biz de bir kardeşi, abisi, yol arkadaşı olarak elimizden geleni ziyadesi ile yapacağız” dedi.

Her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Kocaispir, “Hep birlikte Allah’ın izni ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu yönetim vizyonunu daha yukarı taşıyacağız. Kendisine belediyemize yapmış olduğu ziyaret için şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlığımız daim olsun. Her zaman yanındayız.” şeklinde konuştu.

AK Parti Adana İl Başkanı Av. Mehmet Ay ise, “Fatih Başkanımız bizim için çok kıymetli. Kurucu Gençlik Kolları İl Başkanımız. Ben de gençlik teşkilatından geldim. Yüreğir Belediye Başkanı olarak kendisini il başkanı sıfatı ile ziyaret etmekten ziyadesi ile memnunum. Yüreğir benim doğup büyüdüğüm ilçe. Fatih başkanımızla çok yakın bir mesai içindeyiz. Uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Kendisinin Yüreğir’e yaptığı hizmetleri yakından takip ediyoruz. İnşallah AK Parti İl Başkanlığı olarak bundan sonra da bu hizmetlerin daha kapsayıcı, daha bütüncül olması için de biz her zaman belediyemizin yanında olacağız” dedi.

