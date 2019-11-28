Adanaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Adanaspor, TFF 1. Lig’in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlik Stadı’nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncubeyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel oyunlarla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde taktik idmanı yapan turuncubeyazlı ekip 1 saat 20 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle tamamladı.

Sakatlığı düzelen Emeka Eze, takımla beraber çalışmalara başladı.

Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ADANA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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