Adana'ya şehit ateşi düştü (2)- Yeniden

KUZEY Irak'ta Hakurk bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) acı haberi, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Olay, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk'ta başlatılan operasyon bölgesinde meydana geldi. Bölgede yağmur etkili olurken, yıldırım isabet etmesi sonucu 2 yaralandı, Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk şehit oldu. Şehit Çabuk'un acı haberi, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Göreve 2018'de başladığı ve bekar olduğu öğrenilen şehit Çabuk'un acı haberini evinde alan anne Feriha Çabuk, gözyaşı döktü. Şehit annesi Çabuk'u, yakınları ve komşuları teskin etti.

ACI HABERİ AYAKKABI BOYARKEN ALDI

Kozan'da yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan baba Ünlen Çabuk da oğlunun acı haberini ayakkabı boyarken aldı. Şehadet haberiyle gözyaşı döken baba Çabuk, bulunduğu bölgeye yakın eczaneye alınarak, sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un evine, Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu.



ADANA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.